Услуги для плюшевых игрушек запустил японский отель
Фото: pixabay
Японская сеть отелей Toyoko INN запустила новую услугу для гостей, которые спят с мягкими игрушками, сообщает Zakon.kz.
За дополнительные 300 иен, или одну тыс. тенге, гости получают мини-кроватку для игрушек, а также бесплатные пижамы маленького размера, которые можно использовать во время пребывания. Об этом пишет South China Morning Post.
Тренд брать с собой в поездки любимые игрушки набирает популярность среди молодежи в Восточной Азии. Некоторые кладут их в рюкзаки со специальными прозрачными окошками, а другие носят на руках.
Консультант по психологии Китайской ассоциации психического здоровья Ван Люфэн, говорит, что мягкие игрушки обеспечивают чувство комфорта и дружеского плеча.
"Они не разговаривают, не осуждают, но они всегда рядом с вами. Это форма безусловной эмоциональной поддержки", – сказал Ван.
Теперь плюшевые друзья могут отдыхать с комфортом, а их хозяева – чувствовать себя как дома даже вдали от родных стен.
"Мишку я не брошу, потому что он хороший..." – отметили русскоязычные пользователи Сети.
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