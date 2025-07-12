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Туризм

Услуги для плюшевых игрушек запустил японский отель

В Японии появился отель для мягких игрушек, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 05:44 Фото: pixabay
Японская сеть отелей Toyoko INN запустила новую услугу для гостей, которые спят с мягкими игрушками, сообщает Zakon.kz.

За дополнительные 300 иен, или одну тыс. тенге, гости получают мини-кроватку для игрушек, а также бесплатные пижамы маленького размера, которые можно использовать во время пребывания. Об этом пишет South China Morning Post.

Тренд брать с собой в поездки любимые игрушки набирает популярность среди молодежи в Восточной Азии. Некоторые кладут их в рюкзаки со специальными прозрачными окошками, а другие носят на руках.

Консультант по психологии Китайской ассоциации психического здоровья Ван Люфэн, говорит, что мягкие игрушки обеспечивают чувство комфорта и дружеского плеча.

"Они не разговаривают, не осуждают, но они всегда рядом с вами. Это форма безусловной эмоциональной поддержки", – сказал Ван.

Теперь плюшевые друзья могут отдыхать с комфортом, а их хозяева – чувствовать себя как дома даже вдали от родных стен.

"Мишку я не брошу, потому что он хороший..." – отметили русскоязычные пользователи Сети.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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