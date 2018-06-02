Балиева: Нужно предусмотреть ответственность за оставление детей без присмотра

Общество и государство должно быть непримиримо с халатностью, цена которой детская жизнь. Нужно понимать, что ребенок не собственность, не машина и не игрушка, он человек.

Как создать более безопасную среду для ребенка и с какими проблемами на законодательном уровне сталкивается Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане в эксклюзивном интервью Zakon.kz рассказала Загипа Балиева.

Напомним, 31 мая, в мажилисе прошло публичное обсуждение доклада по итогам деятельности Уполномоченного по правам ребенка и актуальных вопросах соблюдения прав детей в Казахстане в 2017 году. Для нашего издания, Загипа Балиева дала более развернутое пояснение свой позиции и видения проблем детей.

- В своем докладе вы говорили о родительской ответственности. Что вы имели ввиду?

- Родительская ответственность – базовый инструмент безопасности ребенка. Одним из пунктов мною был назван пункт о необходимости ее повышения. Думаю, все согласятся, что, когда родители применяют превентивные меры безопасности, риск гибели или травмирования ребенка минимален. В последние годы статистика по детской смертности пугает, а ее причины пугают еще больше. Каждый третий случай происходит из-за родительской халатности, и это нельзя оставлять без внимания.

Правительство вынуждено реагировать на подобные вещи. Дети – это не только дети своих родителей, но и граждане республики. Их жизнь в приоритете у государства. Дабы обеспечить максимальную безопасность, государство строит необходимую инфраструктуру, в том числе и в виде законодательства. Сейчас в планах, я подчеркиваю, в планах законопроект о детской безопасности, где один из рисков обозначен как родительская халатность. Это явление есть и думаю отрицать его никто не станет.

- Вы можете привести конкретные примеры?

- Есть случаи, когда мать, скажем, работает продавцом и у нее зарплата 50 000 тенге, она единственный кормилец и конечно не может себе позволить отправить ребенка в садик, нанять няню. Ей это элементарно дорого. Мы думаем, как создать условия для таких детей, чьи матери в трудном положении. Разрабатываем ряд мер, такие как стимулирование работодателей на создание детских садов по месту работы матери.

Но есть и другие случаи, когда родители, уходя в гости, просто оставляют на ночь своего малыша, в расчете, что он спит, или проявляют другую безответственную халатность, а дети тем временем травмируются или гибнут. Вы не представляете сколько таких историй поступают на номер «111». Каждый раз, читая отчет по этим случаям, мне хочется выть от бессилия. Я не понимаю, как могли близкие ребенка допустить такое, неужели минутная радость важнее жизни своего чада. И это уже совсем другая история.

Хочу отметить, что эти два примера не равнозначны. Если в первом случаи нам всем нужно думать, и я с радостью жду предложений, как можно помочь женщинам-героиням, кто несмотря не на что, воспитывают и не отказываются от своих деток. То во втором случае, общество и государство должно быть непримиримо с халатностью, цена которой детская жизнь. Нужно понимать, что ребенок не собственность, не машина и не игрушка, он человек, самостоятельная отдельная личность, им нельзя распоряжаться по своему усмотрению, у него есть свои права, главное из которых является право на жизнь.

- А как можно заставить родителей быть более ответственными?



- Нами рассматривается ряд зарубежных опытов, в числе которых и опыт Германии, где законодательно предусмотрена ответственность родителей за оставление детей в потенциальной опасности, то есть одних без присмотра. Этот закон исходит из следующей логики, ребенок, оставшись один дома, может выпасть из окна, устроить пожар и погибнуть, залезть в розетку, пораниться ножом. И это, нужно сказать, уже сегодня происходит в нашей стране. По разным причинам, иногда не потому, что родители халатны, а потому что они заняты вопросом выживания. И я это понимаю.

В настоящий момент понятна только проблема, дети травмируются и гибнут. Пути ее решения ищет как правительство, так и институт детского омбудсмена. Я открыта к предложениям и буду рада услышать, если у вас есть видение как эту сложную задачу решить, какие меры принять. У меня теперь есть страничка на Facebook, можно писать мне в том числе и туда. Со вчерашнего дня я уже получаю конструктивные предложения, которые я беру на вооружение.



Татьяна Ковалева, Астана

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