В Усть-Каменогорске алматинские трамваи вышли из строя в первый же день эксплуатации

В городе на маршрут вышли трамваи, приобретенные в Алматы.

В Усть-Каменогорске два вагона застряли на путях по техническим причинам, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В городе на маршрут вышли трамваи, приобретенные в Алматы. Однако уже к вечеру первого дня эксплуатации один из трамваев не смог продолжить движение и в час пик застрял на Ульбинском мосту. Позже, по словам очевидцев, аналогичная история приключилась с другим вагоном.

Директор ТОО «Транспортная компания Усть-Каменогорска» Владимир Панков прокомментировал ситуацию так:

— Во время обкатки всё было хорошо, однако во время работы на линии выявился недочет. В транспорте, который остановился на мосту, сгорел предохранитель. Сейчас вагон находится в депо.

Что касается второго трамвая, его остановка была кратковременной — была помеха на трамвайном пантографе.

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