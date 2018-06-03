В Усть-Каменогорске алматинские трамваи вышли из строя в первый же день эксплуатации
В городе на маршрут вышли трамваи, приобретенные в Алматы.
Фото : caravan.kz3 июня 2018, 07:12
В Усть-Каменогорске два вагона застряли на путях по техническим причинам, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
В городе на маршрут вышли трамваи, приобретенные в Алматы. Однако уже к вечеру первого дня эксплуатации один из трамваев не смог продолжить движение и в час пик застрял на Ульбинском мосту. Позже, по словам очевидцев, аналогичная история приключилась с другим вагоном.
Директор ТОО «Транспортная компания Усть-Каменогорска» Владимир Панков прокомментировал ситуацию так:
— Во время обкатки всё было хорошо, однако во время работы на линии выявился недочет. В транспорте, который остановился на мосту, сгорел предохранитель. Сейчас вагон находится в депо.
Что касается второго трамвая, его остановка была кратковременной — была помеха на трамвайном пантографе.
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