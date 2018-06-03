Тимати назвал казахстанскую певицу лучшей

Российский музыкант состоит в жюри проекта «Песни на ТНТ».

Известный российский рэпер Тимати назвал казахстанскую певицу Наzиму лучшей и единственной, кто смог реализовать себя на все 100 процентов на телевизионном шоу «Песни на ТНТ», сообщает Zakon.kz.

Тимати состоит в жюри телепроекта. Это не первый раз, когда он высказывает восхищение в адрес казахстанской исполнительницы. В финале шоу, который состоялся 2 июня, Наzима спела песню «Беги».

«Для меня «Беги» это самый сильный номер и просто фантастический финал !!! Дорогие подписчики, простите что у меня хреново получалось все это время скрывать отсутствие фаворитов ))) С самого начала проекта именно ОНА мой главный фаворит !!! С первого выступления на кастинге, я разглядел молодого, талантливого профессионала, с которым оказалось работать одно удовольствие !!! Для меня она лучшая и единственная, кто со старта смог реализовать в рамках шоу себя на все сто процентов !!! Наверное это та причина, по которой наша команда так увлечённо писала для неё весь проект, не дав исполнить авторских песен, хотя они были )) Машина-ДА, но очень элегантная и быстрая - Ламборгини например ))) Этот номер и эта песня... без слов...», - написал Тимати на своей странице в Instagram.

Певица Наzима (Назима Джанибекова) принимает участие в российском телепроекте «Песни на ТНТ». Видеоролик с ее исполнением песни про Шымкент собрал почти 2,5 млн просмотров.

Казахстанка прошла в финал шоу.

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