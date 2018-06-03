На Иссык-Куле погибла Miss Universe Beauty 2018 - СМИ

Сания Шакирова попала в ДТП.

На трассе Балыкчы-Ананьево-Каракол произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом АКИpress сообщили в ГУОБДД.

2 июня примерно в 21 час, не доезжая до села Чок-Тал, водитель такси К.Ч, 1987 года рождения, двигаясь на автомашине марки «Равон Р3» по трассе на запад, не справился с управлением, съехал с трассы и наехал на препятствие.

В результате бишкекчанин 38-летний С.Р. доставлен в Чолпон-Атинскую клинику. Другой пассажир — жительница Чуйской области М.С. от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась на месте ДТП. Водитель такси доставлен в 4 горбольницу в Бишкек для проведения операции.

Автомашина отвезена на штрафстоянку, начато следствие.

По некоторым данным, погибшая — Сания Мамбеталиева (Шакирова), которая стала победительницей международного конкурса Miss Universe Beauty во Вьетнаме в 2018 году.

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