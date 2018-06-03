В ВКО за сутки утонули два человека

Один из них – семилетний ребенок.

Два человека утонули в Восточно-Казахстанской области за субботу, 2 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Один из них — семилетний ребенок.

Если в одном случае причиной явилось недооценка собственных сил и неумение плавать, то во втором случае — гибель ребенка стала возможной из-за оставления ребенка без присмотра взрослых.

В 16.45 в Жарминском районе, селе Кызылагаш в реке Карасу, утонул мальчик 2012 г.р., во время купания в не оборудованном для купания месте. При этом ребенок не умел плавать.

В тот же день, в 20.20 в реке Иртыш (г. Семей, п. Бобровка) утонул парень 1998 г.р., также в не оборудованном для купания месте.

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