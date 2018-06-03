Обнародованы фото автомобиля, в котором погибла Miss Universe Beauty 2018

Такси, в котором ехала Сания Шакирова, врезалось в ограждение.

Полиция Иссык-Кульской области Кыргызстана обнародовала фотографии искореженного автомобиля, в котором погибла обладательница титула Miss Universe Beauty 2018 из Кыргызстана Сания Шакирова, пишет Sputnik Казахстан.

ДТП произошло вечером 2 июня. Автомобиль, принадлежавший компании Namba Taxi, попал в ДТП неподалеку от села Чок-Тал в Иссык-Кульской области. В машине марки Ravon Nexia находились три человека.

"Водитель такси не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль врезался в стену, ограждающую кладбище в селе Чок-Тал. В результате травм, несовместимых с жизнью, Шакирова скончалась на месте. Пассажир машины 38-летний мужчина доставлен в областную больницу. Водитель госпитализирован в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии", — цитирует Sputnik Кыргызстан пресс-службу УВД.

У погибшей остались трое несовершеннолетних детей.

Сания Шакирова в одном из своих интервью Sputnik Кыргызстан откровенно рассказала о том, что в 17 лет уехала на заработки в Москву и много лет работала в салонах красоты, в том числе у Ксении Бородиной. Несколько лет назад Шакирова вернулась в Кыргызстан и сама открыла на родине салоны красоты. А два месяца назад 30-летняя Сания победила на международном конкурсе красоты Miss Universe Beauty-2018 и стала обладательницей титула "Миссис мира".

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