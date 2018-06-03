В аэропорту Костаная Boeing-737 при приземлении выехал за пределы полосы
Обошлось без пострадавших.
Фото : соцсети3 июня 2018, 19:31
В аэропорту Костаная Boeing-737 авиакомпании SCAT выехал за пределы полосы при приземлении, сообщает Zakon.kz.
Об этом написала пользователь Facebook Мика Аугамбаева.
По ее словам, пассажиров держали на борту 30 минут. Обошлось без пострадавших.
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