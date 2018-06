Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25

Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале в воскресенье увеличилось до 25 человек, сообщил представитель национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о семи погибших и почти 300 раненых.

Канал RBC Noticias отмечает, что, по последним данным, 653 человека размещены во временных убежищах, из них 378 — в департаменте Эскуинтла и 275 — в Сакатепекесе.

Нынешнее извержение признано одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыба и пепла от вулкана поднимаются на высоту до десяти километров. Пепел распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.

Власти Гватемалы объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах. Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы страны "Аурора".

Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

Президент соседней Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования гватемальцам и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F

— China Xinhua News (@XHNews) 3 июня 2018 г.

