Биртанов: Вопрос о вакцинации менингита преждевременен

По словам министра, включать в национальный календарь прививок вакцинацию по менингиту, необходимости нет.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомменитровал вопрос о том, планируется ли наладить в Алматы бесплатную (или хотя бы менее дорогостоящую) вакцинацию от менингита, передает Zakon.kz.

«В соответствии с нашей нормативно-правовой базой, решение о вакцинации принимает национальный координационный консультативный комитет по инфекциям. Заседание состоялось на прошлой неделе. Инфекционисты и эпидемиологи (входящие в комитет), приняли решение, что вопрос о вакцинации сейчас преждевременен и в национальный календарь прививок вакцинацию по менингиту включать необходимости нет. Это будет абсолютно неэффективное и достаточно затратное мероприятие, количество заболевших находится в пределах среднего, контролируемого», – сказал Е. Биртанов в ходе брифинга в Астане.

Относительно вопроса о том, почему вакцинация стоит так дорого, глава Минздрава ответил, что эта цена вполне адекватная, учитывая высокую себестоимость самой вакцины.

Также он пояснил ситуацию о профилактических мероприятиях по вакцинации.

«Всемирная организация здравоохранения для стран, которые имеют соответствующий уровень заболеваемости, выработаны рекомендации, которые все страны выполняют. Есть два уровня заболеваемости, на которые расписаны мероприятия. На 100 тысяч населения уровень заболеваемости 3 случая в неделю, тогда начинается уже создание штабов, превентивные профилактические мероприятия. На сегодняшний день у нас уровень в два раза ниже. Мы начали все свои профилактические мероприятия задолго до того порогового уровня, который рекомендует ВОЗ. Сегодня у нас порог 0,138 в среднем в неделю при рекомендации 3 на 100 тысяч. Вопрос о вакцинации встает в случае, если количество заболевших в неделю соответствует 10 в неделю. У нас в 7 раз ниже и вопрос о вакцинации не стоит в принципе. Существует вакцины для различных видов бактерий менингококка, сегодня их применяется две. На сегодняшний день одна из них зарегистрирована в Казахстане, второй вариант не зарегистрирован, хотя случаи также есть. Регистрация происходит по заявкам фармацевтических компаний-производителей. В случае риска приближения к пороговым уровням, сейчас нами проводятся расчеты, при необходимости эти препараты будут разовым ввозом ввезены и вакцинация может быть начата», - заключил министр.

Напомним, ранее руководитель Управления эпидемиологического надзора КООЗ Минздрава РК Роза Кожапова рассказала, почему в Казахстане нет бесплатной вакцины от менингита.

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