Есть ли связь между лабораторией в Алматы и вспышкой менингита

Некоторые казахстанцы увидели связь с открытием в Алматы референс-лаборатории, где хранятся образцы смертельных вирусов, со вспышкой менингита.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов опроверг связь между деятельностью Центральной референс-лаборатории в Алматы и смертями от менингита, передает Спутник.

Журналисты поинтересовались у министра, могут ли быть связаны смерти от менингита с деятельностью этого учреждения.

Биртанов рассказал, что Центральная референс-лаборатория работает на базе Казахского института зооносных инфекций. Этот научный центр существует уже много десятилетий, в течение этого времени там хранятся штаммы особо опасных инфекций, которые имеют распространенность на территории Казахстана.

"Действительно, с помощью американских коллег была построена современная лаборатория самого высокого класса безопасности. Теперь эти штаммы хранятся в безопасном месте. Что касается штаммов менингита — это циркулирующие среди населения штаммы, повседневные, они не являются категорией особо опасных, которые подлежат хранению в этой лаборатории. Никаких случаев утечки с этой референс-лаборатории нет и не было", — сказал на пресс-конференции в понедельник.

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