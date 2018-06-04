Биртанов прокомментировал действия «скорой» при госпитализации мальчика, умершего от менингита

По его словам, сейчас по данному факту проводится тщательное расследование.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал ситуацию с гибелью 5-летнего ребенка и его 19-летней родственницы в Алматинской области, которых врачи «скорой помощи» не смогли вовремя доставить в больницу, передает Zakon.kz.

Как отметил Е. Биртанов, если есть соответствующее обращение, то оно будет направлено в правоохранительные органы, и после проведенного ими расследования, окончательное решение должен принимать суд.

«Что касается территориальности, то на сегодняшний день есть приказ Министерства здравоохранения о порядке оказания скорой медицинской помощи. Четко сказано, что больные должны доставляться в критическом состоянии в ближайшую медицинскую организацию. В случае с ребенком была попытка доставить в ближайшую Талгарскую больницу, но мать ребенка сама направилась в Алматы и оттуда уже вызывали скорую помощь. При этом очевидно, сколько времени потеряли. В случае с ее родственницей, действительно со слов этой женщины, поскольку официального обращения не поступало, была попытка транспортировать пациента из Талгара в Каскелен. В этом случае, конечно, мы будем разбираться», – сказал Е. Биртанов.

Он отметил, что по всем случаям с летальным исходом Комитетом охраны общественного здоровья обязательно проводится экспертиза, и сейчас ведется разбор каждого из этих 12 случаев.

«В каждом конкретном случае мы должны установить, были ли нарушения стандартов оказания медицинской помощи. Если будут выявлены нарушения, они будут направлены в правоохранительные органы. Кроме того, по городу Алматы уже прокуратурой начата проверка на предмет выполнения действующих стандартов. Поэтому конкретные результаты пока не могу сказать, только начато расследование, но мы обязательно проинформируем», – заключил министр.

Напомним, ранее мама 5-летнего мальчика, умершего от менингита рассказала о тех проблемах, с которыми столкнулась при госпитализации сына.

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