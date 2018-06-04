Мама 5-летнего мальчика, умершего от менингита: Я сына потеряла за час

Женщина рассказала о тех проблемах, с которыми столкнулась при госпитализации сына.

Мама 5-летнего ребенка, умершего 2 июня от менингококковой инфекции, рассказала, что пережила в тот день, передает Zakon.kz.

2 июня ночью от молниеносной формы инфекции в Алматы скончался 5-летний Димаш. На следующий день в Алматинской области от инфекции скончалась будущая невестка семьи.

Мама Димаша Аида Ахметова рассказала, что она пережила в эти дни.

"Я мать 5-летнего Димаша, который скончался 2 июня в 2 часа ночи (от менингококковой инфекции). Я медперсоналом довольна, 12 инфекционной детской больницы, до последнего старались спасти нашего ребенка. А вот хочу поднять вопрос касательно работы скорой помощи Казахстана, а точнее г.Алматы и г.Талгар, еще раз Талгар!!!", - написала Аида Ахметова.

Как рассказывает Аида, она вызвала скорую помощь домой, где болел сын, в Табаксовхоз. Медики приехали быстро, но везти ребенка в город отказались, сославшись на приказ, согласно которому жителей области принимает только больница Талгара.

"Еще не могли до них дозвониться, что бы уточнить вопросы по госпитализации, есть ли у них инфекционная больница там! Я не стала ждать забрала ребенка в город, вызвала скорую помощь г.Алматы. Фельшер хороший попался доехали до больницы, но лежали в машине 30 минут, так как свободного бокса не было в 12 больнице. При мне за 30 минут привезли 9 детей больных, еще есть родители которые сами привозят детей.Очередь страшная!", - поделилась мама Димаша.

После осмотра через 10 минут ребенка положили в реанимацию, где он умер. В это время стало известно, что будущей невестке тоже стало плохо, с вечера.

"Во время этого горя мама говорит, что наша будущая невестка болела вчера вечером, сразу ей позвонили, это было 5.30-6 часов примерно. Она сказала, что ее уже везут на скорой помощи из Талгара в Каскелен, что у нее высокая температура и высыпало ее. Я попросила передать фельдшеру телефон. Поговорили и просила ее отвести в ближайшую инфекционную больницу, сказала, что она не выдержит дорого до Каскелена, сказала, что сына потеряла сегодня за 1 час, не успеете, мы не хотим потерять еще одного. Фельдшер мне ответил, что вы в области живете, ближайшая инфекционная больница для областников в Каскелене. Вы представляете -из Талгара до Каскелена сколько часов, не менее 2-х это минимум. Мы ее тоже потеряли. Двоих с одной семьи!", - пишет Аида Ахметова.

Она задается множеством вопросов: "Как люди в 21 веке могут умирать от эпидемии??? Почему на карантин все организации не закрывают??? Заранее не могли проверить все организации??? Где вакцина и почему она стоит 22 тысяч тенге??? Все ли могут позволить себе эту вакцину? А простой народ который зарабатывает 60 000 тг и у кого несколько детей, они, что с ними? Мы живем в одном государстве, но делимся по районам, кошмар!!!".

Как сообщал ранее главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, по состоянию на 29 мая в стране с начала года зарегистрировано 8 случаев смерти от менингита. То есть, по состоянию на сегодня, 10 человек скончались от инфекции.

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