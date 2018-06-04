Казахстанских генералов не пускают в родные ведомства

Какой-то старший лейтенант отталкивает меня рукой - генерал-майор милиции Бижигитов.

Выступивший недавно на отчетно-выборной конференции Республиканского общественного объединения «Совет генералов» генерал-майор милиции, заслуженный работник МВД Осман-Рустамбек Бижигитов был возмущен тем, что его не пускали в родное МВД, сообщает Zakon.kz.

- Я проработал в системе МВД свыше 40 лет, от курсанта до генерала, - говорит член «Совета генералов» Осман-Рустамбек Бижигитов. - Последние 4 года был начальником Департамента собственной безопасности МВД, то есть в аппарате МВД работал. И меня не пропускают в здание МДВ! Как это понимать?! Мы, сидящие здесь генералы МВД, КНБ, Минобороны и так далее, стояли у истоков образования казахстанской полиции, органов безопасности, минобороны и меня какой-то старший лейтенант останавливает, не пропускает в родной дом.

- Вы кто такой? – спрашивает он.

- Я генерал такой-то.

- Кто вас вызвал?

- А я что, арестованный или подозреваемый, чтобы меня вызывать? Говорю, я такой-то, вот, в родной дом пришел, последние годы работал здесь, был руководителем собственной безопасности.

- Извините, не положено, - говорит лейтенант. – Созвонитесь с тем, к кому вы пришли, пусть он вас вызывает, пусть вас сопровождают.

«И меня, значит, держат в отстойнике, - возмущается генерал. - Там человек 30-40 в гражданском, и я стою вместе с ними в гражданском, и меня не пропускают в МВД. Я созваниваюсь, не могу найти начальника штаба, к которому пришел, потом он присылает сопровождающего, но меня опять не пропускают, говорят, идите, выписывайте пропуск. Это что такое?! Начальник говорит, у него (у лейтенанта – Т.Н.) инструкция, в связи с террористическими актами. Теперь что, генералы МВД или КНБ будут организовывать террористические акты что ли?! Это мы до чего дожились-то! Самая низшая ступень генерала полиции это бывший начальник ДВД области. Это что такое? Это, во-первых, стыдно, во-вторых, унизительно там стоять. Какой-то старший лейтенант меня рукой отталкивает. Я обращаюсь к руководителю аппарата, генералу, говорю, слушай, дорогой мой, я только с должности аппарата ушел, я тоже член коллегии МВД был. Почему ты эти вопросы не поднимешь на аппаратном совещании при министре, или почему не напишешь докладную записку на имя министра, рассмотрите вот эту инструкцию, не обижайте, не оскорбляйте генералов, которые всю свою жизнь отдали этой системе. Был бы полковник или подполковник, я еще понимаю, их много, но генералов у нас по пальцам можно пересчитать. И я должен 20-30 минут стоять, ждать, пока меня не пропустят. Это просто унизительно, это оскорбление в конце концов! Я не знаю, как этот вопрос обстоит в КНБ или там в Минобороне…"

- То же самое, - слышатся выкрики генералов с мест.

Бижигитов попросил «Совет генералов» обратиться с этим вопросом к министру МВД и решить его.

Торгын Нурсеитова

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