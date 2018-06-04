Вице-министр энергетики взят под домашний арест

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Вице-министр энергетики РК Бакытжан Джаксалиев находится под домашним арестом. Об этом сообщил официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"Национальным бюро по противодействию коррупции изобличены противоправные действия вице-министра энергетики Джаксалиева в ходе приёмки работ по очистке озёр Щучинско-Боровской курортной зоны.Он подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО "Аймак и К", - сообщил Нурлан Жахин на брифинге.

"Заведомо зная, что объёмы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 млн тенге, которые перечислены подрядчику. Между тем, согласно выводам судебной экспертизы, стоимость невыполненных работ составила 746 млн тенге", - отметил официальный представитель.

В результате незаконных действий Джаксалиева государству причинён ущерб на указанную сумму. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, это уже второе дело в отношении вице-министра энергетики. Оба вице-министра находятся под домашним арестом. Гани Садибеков подозревается в хищении бюджетных средств.

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