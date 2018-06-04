Где обитает менингит: формы, симптомы и лечение болезни

Не занимайтесь самолечением.

Кто болеет менингитом? Почему его легко спутать с гриппом? Из-за чего происходит стремительная смерть? И как не заразиться? Ответы на эти актуальные вопросы дает врач-инфекционист Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента – Гульжан Сейдахметова.

Формы менингита

Существуют разные формы менингита. Есть такой, который развивается вследствие воспаления уха, зуба. Он не является заразным, не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

То, о чем сейчас говорят в обществе – это менингококковый менингит, его возбудителем является менингококковая инфекция. Она приводит к воспалению оболочек головного мозга. Опасность этой инфекции в том, что она передается воздушно-капельным путем.

Носители инфекции

Есть такое понятие, как ограниченный (локализованный) менингит. Он подразделяется на два вида: при первом человек, зараженный инфекцией, сам не болеет, но является носителем возбудителя. Второй ограниченный вид менингита называют назофарингитом – инфекция проявляется локально в виде заложено носа и горла, как при ОРВИ, и дальше может не развиваться. Осложнения и воспаление оболочки головного мозга происходит при генерализованном (общем) виде менингита.

Молниеносная реакция

Иногда при менингите можно услышать такое заявление: смерть наступила мгновенно. Вероятнее всего речь идет о менингококцемии с инфекционно-токсическим шоком, так называют молниеносное течение менингококковой инфекции, при которой болезнь развивается остро, бурно и соответственно приводит к быстрому летальному исходу.

«Воздушная атака»

Менингококковая инфекция передается только от человека к человеку воздушно-капельным путем. Инфекцией невозможно заразиться через еду или воду.

Потенциальные больные

Как врач-инфекционист могу с уверенностью сказать, что многие инфекционные болезни развиваются в организме с ослабленным иммунитетом. Возьмем, например, детей. Если у ребенка хороший иммунитет – вероятность заражения инфекцией у него будет меньше. Обычно болезнь проявляется у тех детей, которые изначально имели слабую защитную реакцию и часто болели.

Где обитает инфекция

Менингитом может заболеть каждый, но чаще всего менингококковая инфекция распространяется в домах-интернатах, казармах, в местах, где сосредоточено большое количество людей. Ведь если один человек заразился, то вероятность, что там будет вспышка - большая.

Маскирующаяся болезнь

Нужно обращать внимание на симптомы. Развитие менингококковой инфекции очень схоже с ОРВИ: у больных при обоих заболеваниях наблюдается температура, головная боль, рвота. Эту болезнь на начальных стадиях так же можно спутать с обычным отравлением, но есть один нюанс: при отравлении рвота вызывает облегчение, при менингите больному не становится лучше. Важным симптомом менингита является светобоязнь, также у зараженных может развиться гиперестезия, при которой любое прикосновение к коже может вызывать раздражение.

Меры безопасности

При подъеме инфекции необходимо меньше посещать места скопления людей: бассейны, кинотеатры, концертные залы, торговые дома. При этом основная профилактика на сегодня – это вакцины. Этот метод, конечно, не из дешевых – прививка стоит более двадцати тысяч тенге, при том, что ее действие длится три года.

Но если говорить в общем, для того, чтобы предупредить развитие менингита, нам, в первую очередь, необходимо задуматься о состоянии нашего иммунитета. Его нужно укреплять, ведь эта инфекция передается посредством воздуха, а человек не может не дышать.

Квалифицированная помощь

Если есть подозрения на менингит, нужно сразу обращаться к специалисту – не заниматься самолечением. Болезнь во многих случаях излечима, часто летальные исходы связаны с тем, что пациенты поздно обращаются за помощью, многие принимают первые признаки болезни за грипп или ОРВИ. С интернетом стало доступно большое количество информации, где можно узнать, как лечиться. Аптека выдает лекарства, потому люди предпочитают иногда самолечение, вместо того, чтобы получать квалифицированную помощь врача. Но нужно помнить, что при ранней диагностике болезни вероятность благоприятного исхода всегда намного выше

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