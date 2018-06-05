К.Токаев о менингите: министерство проявляет непростительную медлительность

Глава Сената недоволен действиями министерства Елжана Биртанова и намерен подать запрос о ситуации в правительство.

Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение на счет работы министерства здравоохранения в ситуации с менингитом, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter. Глава Сената недоволен действиями министерства Елжана Биртанова и намерен подать запрос о ситуации в правительство.

Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность. Депутаты Сената парламента обратятся с запросом в правительство. — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 5 июня 2018 г.

Напомним, накануне Елжан Биртанов назвал ситуацию с менингитом характерной и стабильной.

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