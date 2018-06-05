Рассылка в соцсетях по менингиту: не полагайтесь на недостоверные сведения

От инфекции в Алматы умерли 6 человек: из них 2 ребенка.

Пользователей Whatsapp неизвестный женский голос призывает проводить бесконтрольно антибиотикотерапию детям против менингита. Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Айзат Молдагасимова опровергла информацию, распространившуюся в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

"Департамент общественного здоровья Алматы опровергает информацию и призывает всех не полагаться на недостоверные сведения, полученные из социальных сетей. Антибиотикотерапию получают только контактные под строгим медицинским наблюдением и координацией. Прошу всех полагаться на официальную информацию представителей органов и учреждений здравоохранения, оповещаемых в средствах массовой информации",- сказала она.

На сегодняшний день зарегистрировано с подозрением 48 случаев менингококковой инфекции, из них 32 подтвержденных случая. 17 анализов находятся в работе. От инфекции в городе умерли 6 человек: из них 2 ребенка.

По словам руководителя Департамента охраны общественного здоровья, основные причины летальных исходов - несвоевременное обращение за медицинской помощью, обращение за консультацией к частнопрактикующим врачам, недооценка состояния и не современная дифференциальная диагностика, тяжесть течения заболевания, фактор переохлаждения.

При проведении эпидемиологического расследования определено 96 очага, в том числе 80 домашних.

Всего обследовано 3692 человека, у 2731 результат отрицательный, 955 в работе. Выявлено 10 носителей вируса.

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