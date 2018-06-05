Сколько квот выделено на обучение и подготовку специалистов в РК на 2018-2019 учебный год

Всего выделено 53594 квоты на подготовку специалистов с высшим образованием по очной форме обучения.

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 мая 2018 распределен государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием в разрезе специальностей на 2018-2019 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Так, всего выделено 53594 квоты на подготовку специалистов с высшим образованием по очной форме обучения.

В частности, в сфере образования выделено 8167 квот, из них 5135 на полное обучение, 1500 на сокращенное. 327 мест из которых для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана. На обучение гуманитарным наукам - 1450 квот, праву – 95, различным видам искусства 300 квот, социальным наукам, экономике и бизнесу – 1590, естественным наукам – 3161, техническим наукам и технологиям – 20439, сельскохозяйственным наукам – 1620, здравоохранению и соцобеспечению – 5289.

На подготовку магистров выделено 12504 квоты.

На подготовку докторов PhD - 2240 квот.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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