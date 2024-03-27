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Законодательство РК

Сколько выделено госгрантов на обучение в вузах

В Казахстане утвердили госзаказ на обучение в вузах, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 12:04 Фото: unsplash
Министр науки и высшего образования приказом от 18 марта 2024 года утвердил государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим или послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета на 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 годы.

В частности, государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием на 2024-2025 учебный год предусматривает выделение 78 219 грантов, в том числе:

  • Педагогические науки – 13 735 грантов.
  • Информационно-коммуникационные технологии – 10 903.
  • Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли – 19 344.
  • Естественные науки, математика и статистика – 8288.
  • Сельское хозяйство и биоресурсы – 2673.
  • Искусство и гуманитарные науки – 1765.
  • Социальные науки, журналистика и информация – 1185.
  • Бизнес, управление и право – 1323.

Также выделен госзаказ на обучение казахстанцев из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством РК, в том числе:

  • Педагогические науки – 2513.
  • Информационно-коммуникационные технологии – 384.
  • Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли – 934.
  • Сельское хозяйство и биоресурсы – 72.
  • На обучение иностранных граждан по международным соглашениям – 365.
  • На обучение в филиале Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" – 100.
  • На обучение в филиале Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" – 100 грантов.
  • На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова – 125.
  • На обучение студентов в филиале "Восход" Московского авиационного института – 45 грантов.
  • На обучение студентов в АОО "Назарбаев Университет", в том числе иностранных граждан – 1250.

Вместе с тем по стипендиальной программе на обучение иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, выделено 490 грантов.

На обучение по классификации "Здравоохранение" выделено 2700 грантов (в том числе по неклиническим специальностям – 200, на обучение иностранных граждан по международным соглашениям – 20).

Также выделены гранты на обучение по линии органов внутренних дел, МЧС, гражданской защиты.

Посмотреть все гранты можно здесь.

Также выделен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с послевузовским образованием в организациях образования (магистратура) – 13 119 грантов.

Приказ вводится в действие с 26 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что новая должность появится у педагогов в Казахстане.

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