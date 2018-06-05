Биртанов выезжает в Алматы, чтобы оценить ситуацию с менингитом

В Казахстане с начала 2018 года от менингококковой инфекции скончались 13 человек.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов выезжает в Алматы с целью оценки эффективности проводимых мероприятий с заболевшими менингококковой инфекцией, сообщает Bnews.kz.

"Средний многолетний уровень заболеваемости менингококковой инфекцией в Казахстане составляет 2.1 на 100 тысяч населения. На сегодня уровень заболеваемости составляет 0,3 на 100 тысяч. В Алматы среднегодовой показатель заболеваемости 4.0, в настоящее время уровень заболеваемости в Алматы - 1.7 на 100 тысяч населения", - сообщил Елжан Биртанов в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что согласно руководству ВОЗ по управлению эпидемиями от 2018 года определён порог предупреждений, эпидемический порог заболеваемости, при превышении которого проводятся определённые мероприятия и вводится вакцинация.

"При расчёте на численность населения в республике порог, при котором проводятся профилактические мероприятия, - 540 случаев в неделю. Эпидемический порог - 1800 случаев в неделю, при которых вводится массовая вакцинация против менингококковой инфекции. Уровень заболеваемости в Казахстане и Алматы ниже порогового уровня", - сказал министр.

Он также сообщил, что для стабилизации ситуации по заболеваемости менингококковой инфекцией при министерстве создан штаб по профилактике инфекционных заболеваний, который ежедневно осуществляет координацию мероприятий по стабилизации ситуации.

"31 мая текущего года утверждён комплексный план мероприятий по стабилизации заболеваемости менингококковой инфекцией. Уровень заболеваемости менингококковой инфекцией в республике не превышает порогового уровня, при которых необходимо введение карантина и проведение вакцинации населения. Сегодня мной планируется выезд в Алматы и Алматинскую область с целью оценки эффективности проводимых мероприятий в соответствии с утверждённым планом. После оценки при необходимости принимаемые меры будут скорректированы", - заявил Биртанов.

Ранее, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев призвал акиматы и министерство оперативно решать все вопросы, связанные в лечением заболевших менингококковой инфекцией.

В Алматы от инфекции умер сотрудник пожарной службы. Будучи в тяжёлом состоянии, мужчина продолжал держать пост и отказался от приёма лекарств.

19-летняя девушка скончалась от менингококковой инфекции в Алматинской области. Девушка была знакома с погибшим днём ранее от менингита пятилетним мальчиком. Всего в Алматинской области от инфекции погибли четыре человека.

По последним данным, в Казахстане с начала 2018 года от менингококковой инфекции скончались 13 человек.

Из-за неустойчивой эпидемиологической ситуации по заболеваемости менингококковой инфекцией в Алматы отложена работа пришкольных лагерей.

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