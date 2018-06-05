Хищения в горбольнице Алматы: свидетели рассказали, как получали и тратили деньги

Двое свидетелей в зале суда признались, что им пришлось компенсировать ущерб государству, чтобы не оказаться под следствием.

В деле о хищении 336 млн тенге из городской больницы № 4 в Алматы появились новые детали. Перекрёстный допрос шести свидетелей показал, как выводились деньги со счетов больницы, сообщает Zakon.kz из зала Турксибского суда.

В суд были приглашены друзья, родственники подсудимых, а также обычные работники больницы, на чьи счета поступали денежные переводы.

Первые четверо свидетелей дали практически идентичные показания, пояснив, что банковские карты отдали добровольно и ни о каких финансовых операциях с ними не слышали. При этом о многомиллионных переводах узнали лишь на допросе следователя. Отметим, что никто из них не возвращал государству полученные на личные счета средства.

Однако после в зал суда пригласили двух бывших сотрудников больницы, которые также получали государственные деньги. Перед гособвинителем и адвокатами предстали медсестра и кассир. Обе уже не числятся в работниках организации. И если в первом случае женщина просто вышла на пенсию, то второго работника уволили.

Первой свою историю рассказала медсестра. По словам женщины, ее зарплата варьировалась от 38 до 40 тысяч тенге и когда ей поступил денежный перевод больше миллиона тенге, то она первым делом связалась с бухгалтерией.

«Я два года уже на пенсии. Раньше работала санитаркой. Я сильно болею. В 2016 году мне позвонили из бухгалтерии, сказали, что мне скинули деньги. Я никогда такой большой суммы не видела. Зашла к главному бухгалтеру, сказала, что боюсь получать, но меня успокоили, и я получила деньги - больше 700 тысяч тенге», - рассказала свою историю бывшая медсестра.

Деньги бывшая медсестра потратила на лечение и отдых в Турции. После дачи показаний женщина пояснила, что частями возместит всю потраченную сумму с пенсионных накоплений. На вопрос адвокатов, знала ли она о том, что как минимум часть этих денег зарплата и премиальные и она их честно заработала - медсестра не смогла ответить.

Последним свидетелем выступила бывший кассир горбольницы, которая не смогла сдержать эмоции при даче показаний и расплакалась в зале суда.

«Сейчас я безработная. Работала кассиром с 1 августа 2011 года и до 2017 года. У меня оклад 50 тысяч тенге. Мне обещали премии, о том, что они незаконные, я узнала только при аудиторской проверке. Я полностью уже возместила государству все, что мне тогда перечисляли сверх зарплаты, потому что мне угрожали новый главный врач и новый главный бухгалтер. Полученные деньги я тогда потратила на кредит, я не знала, что они незаконные. Всего я получила 750 тысяч тенге. Сейчас я осталась без работы, без мужа и с тремя детьми», - пояснила свидетель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!