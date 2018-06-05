Советы врача: Как уменьшить риск заражения менингитом

Мойте руки и лицо с мылом после прогулок, общественных мест, если прикасались к дверным ручкам, поручням, предметам общего пользования.

В Казахстане нарастает паника, связанная с менингококковой инфекцией. По официальным данным в стране с начала года от инфекции скончались 13 человек, сообщает Zakon.kz.

Менингококк передается только от человека человеку, и вне человеческого организма погибает быстро. Настоящая вспышка менингита отличается молниеносными формами, чем нас с вами и пугает.

Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства и назофарингита до генерализованных форм. Инфекция передается только от человека к человеку, в окружающей среде менингококк неустойчив и быстро погибает вне организма человека.

Психотерапевт и руководитель клиники лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жибек Жолдасова, считает, что быстрое течение заболевания возникает при ослабленном иммунитете. Об этом она сообщила на своей странице в facebook и дала рекомендации, как уменьшить риск заражения менингитом.

По словам специалиста, иммунную систему ослабляет: недоедание, недосып, неврозы, депрессии, хронические заболевания, обострение хронических вирусных и грибковых болезней, пост, бесконтрольный прием антибиотиков и много других факторов.

«1. Мойте руки и лицо с мылом после прогулок, общественных мест, если прикасались к дверным ручкам, поручням, предметам общего пользования. Почему? потому, что чихающий и кашляющий вытирается руками пусть и через салфетку или носовой платок. А потом этими же руками прикасается ко всему вокруг.

2. Избегайте общественных многолюдных мест (торговых центров, концертных залов и других закрытых помещений)

3. Если приходится куда-то ходить - носите маски и меняйте их каждые 2 часа, так как маска постепенно становится мокрой, а менингококку это и нужно.

4. Ешьте чеснок и лук, носите бейджи для обеззараживания.

5. Носите с собой дезинфицирующие гели и жидкости, если выходите из дома

6. И в целом - закаляйтесь и закаляйте детей, чтобы не быть застигнутыми врасплох любой инфекцией», - советует Жолдасова.

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