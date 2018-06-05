Наzима объяснила появление слез во время финальной песни

Так же певица заявила о готовности сменить имидж, если это потребуется.

Казахстанская певица Наzима рассказала, почему плакала во время исполнения финальной песни на проекте канала ТНТ, передает sputniknews.kz.

Артистка поделилась, что композиция "Беги" связана с ее прошлым.

"Эта песня связана с моей прошлой личной жизнью, поэтому это достаточно сильная песня, которая затронула эмоции. Не выдержала, и пошли слезы. Я могу сказать, что это мои последние слезы по прошлой жизни. Сегодня я счастлива", — сказала Наzима в эфире радио ENERGY.

На вопросы о планах продолжить карьеру в Россию Назима Джанибекова ответила, что уже переехала в Москву.

"Доченька моя пока в Казахстане. Поскольку она совсем маленькая, не умеет разговаривать, ее сложно будет перевезти. Но через какое-то время, я думаю, у меня это получится", — сказала Н. Джанибекова.

Ставшая частью команды Black Star Наzима заявила о готовности сменить имидж, если это потребуется. Она считает, что творческому человеку нужно "пробовать, искать и находить своего зрителя".

Ведущий радиошоу Саймон поинтересовался, собирается ли Наzима выпускать песни на английском языке.

"Я не думала об этом, я думаю, я буду петь песни на русском", — сказала она.

"Но, может быть, перевод сделаешь? Кто знает… Евровидение…", — задумался Саймон.

"Может быть, это было бы круто", — ответила она на английском языке.

Двадцатишестилетняя Назима Джанибекова, известная под псевдонимом Наzима, родилась в Шымкенте. Она стала финалисткой проекта "Песни", а рэпер Тимати не раз восхищался выступлениями казахстанки.

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