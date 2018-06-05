Приговор осужденным за пожар в Almaty Towers оставлен без изменения

Директор "Батутного центра" и сварщик будут отбывать наказание в колонии-поселении.

Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда вынесла постановление по апелляционным жалобам осужденных по факту пожара в "Батутном центре" в Almaty Towers, передает Zakon.kz.

На скамье подсудимых были двое - директор "Батутного центра" Даурен Туяков и сварщик-подрядчик Александр Жук. Приговором Бостандыкского суда №2 они были признаны виновными в том, что допустили нарушение требований пожарной безопасности, являясь лицами, ответственными за их соблюдение, что повлекло смерть пяти человек (ст. 292 ч.3 УК РК). Туяков был приговорен к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы. Жук - к 5 годам лишения свободы.

В апелляционных жалобах адвокат Туякова Оралбай просил суд учесть смягчающие обстоятельства, и, учитывая, что осужденный добровольно загладил

потерпевшим вред, назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокат Утебеков просил оправдать Туякова за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения либо применить условный срок.

"Считает, что приговор постановлен незаконным составом суда, осужденный не был ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности, погибшие

не были работниками "Батутного центра", эвакуационный выход был перекрыт другим арендодателем", - сказано в постановлении судебной коллегии.

Адвокат второго осужденного Жуаспаева в апелляционной жалобе указала на то, что вина Жук не доказана, собранным доказательствам по делу была дана

ненадлежащая правовая оценка, проведенные по делу экспертизы являются недопустимыми. Она просила оправдать своего подзащитного.

Выслушав мнения сторон, коллегия посчитала, что приговор суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, а апелляционные жалобы без

удовлетворения.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!