Нужно отменить систему оплаты налогов через авансы - Нигматулин

Вы забираете у предприятий их оборотные средства, изымаете налоги с несуществующих объемов, несуществующих продаж – Нигматулин.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин передал министру финансов просьбу Ассоциации горнорудной промышленности – отменить систему оплаты налогов через авансы, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее Бахыт Султанов сообщал, что горнорудные предприятия стараются больше уплачивать по НДПИ (Налог на добычу полезных ископаемых), чтобы потом получить вычеты по корпоративному подоходному налогу.

«Вот не хочется комментировать, но вы просто вынуждаете, Бахыт Турлыханович. Вас послушать, так к вам толпами идут налогоплательщики и забросали вас предложениями с авансированием, с предоплатой, как в том анекдоте: «в счет будущего урожая», возьмите с нас налоги. Но вы забираете у предприятий их оборотные средства, изымаете налоги с несуществующих объемов, несуществующих продаж. Вы тем самым обескровили предприятие, но добились 100% показателя по формированию доходной части бюджета», - сказал Нигматулин.

Он отметил, что такую практику надо прекращать и менять подходы к налоговому администрированию.

«У вас есть резервы, по вашим отчетам на 12 тысяч у вас только в МСБ увеличились субъекты, юридические лица, ИП свыше 33 тысяч. Вы же констатируете, что налогооблагаемая база увеличивается – работайте с ними», - добавил председатель мажилиса.

Он также обратил внимание, что и Счетный комитет в своем докладе дает рекомендации Аскару Мамину издать нормативно-правовой акт и запретить институт авансового налогообложения. А также проинформировать о проблеме премьер-министра.

Татьяна Ковалева, Астана

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