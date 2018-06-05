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Студент, заболевший менингитом, занимался самолечением и поздно обратился за помощью 

Студент проходит лечение в больнице Алматы.

Фото : doc.by5 июня 2018, 17:57

Заболевший не сразу обратился за медицинской помощью. Об этом рассказал Талгатбек Бапиев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области, сообщает Lada.kz.

Студент проходит лечение в больнице Алматы.

"Он находится под наблюдением специалистов. Проблема в том, что он занимался самолечением и поздно обратился за помощью", - отметил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

В социальных сетях, как рассказал Талгатбек Бапиев, рассылают информацию о том, что в Жанаозен на поезде приехали две студентки из Алматы, и у обеих диагностирована менингококковая инфекция.

"Информация ложная. С какой целью распространяют сообщение – непонятно. Автор рассылки установлен. Есть подозрение, что это сотрудница одного из медицинских учреждений Актау. Проводится служебное расследование", - сказал Талгатбек Бапиев.

Напомним, в Мангистау случаев заболевания менингококковой инфекцией, по информации министра здравоохранения РК, нет.

Вакцинация от менингококковой инфекции в Мангистауской области не проводится.


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