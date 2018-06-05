Областной центр ЮКО могут перенести в город Туркестан

В случае переноса областного центра, 12 сельских округов, подведомственных акимату города Туркестан будут переданы акимату города Кентау.

Сегодня на внеочередной двадцать третьей сессии южноказахстанского областного маслихата депутатами был рассмотрен ряд важных вопросов, в числе которых предоставление городу Шымкент особого статуса, перенос областного центра в город Туркестан и изменении границ Туркестана и Кентау, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Согласно изменениям, в случае переноса областного центра, 12 сельских округов, подведомственных акимату города Туркестан будут переданы акимату города Кентау. Кроме того, учитываются расположение всех социальных, административных объектов и инфраструктуры, включая обеспечение населения питьевой водой, газом, автомобильными дорогами, линиями связи, поливной водой и землей.

В работе сессии принял участие аким области Ж.Туймебаев, который сердечно поздравил общественность с тем, что Шымкент достиг миллионной отметки.

«Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда уделяет особое внимание Южному региону. Первые шаги в истории независимого Казахстана, направленные на придание городу особого статуса взяли свое начало в 2014 году. И вот мы достигли этой цели. Шымкент стал одним из трех городов с населением в один миллион человек. Сегодня вместе с вами мы находимся на пороге исторического момента, рассматриваем вопрос о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения и вопрос переноса областного центра. С большой радостью хочу отметить, что выбор священного Туркестана — это исторический момент не только для нашего народа, но и для всего тюркского мира. Об этом свидетельствуют совместные обсуждения и публичные дискуссии с населением, в ходе внесения изменений границ Туркестана и Кентау», - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Отметим, что специальная рабочая группа, созданная при Правительстве, тщательно проанализировало экономическую эффективность при рассмотрении данных вопросов, в том числе влияние на социально-экономическое развитие Шымкента, Туркестана, Кентау и в целом всей области.

В соответствии с вышеупомянутым предложением народные избранники подписали постановление акимата области и решение маслихата по некоторым вопросам административно-территориального деления Южно-Казахстанской области.

В целом, уровень инженерной инфраструктуры города высок. Эти показатели позволяют придать городу Шымкент особый статус.

«Туркестан - это священное место, которое сохранило и благословило казахскую землю. Очевидно, что эта инициатива, станет ярким проявлением духовного возрождения. Считаю, что Туркестан в сфере туризма будет конкурировать с такими городами, как Самарканд, Бухара, Хива и другими тюркскими городами мира, а в качестве столицы тюркского мира и областного центра повысит имидж Казахстана на мировой арене», - резюмировал Ж.Туймебаев.

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