Комаровский: Ситуация с менингитом в Казахстане не уникальное явление

Известный врач-педиатр провел прямой эфир, где поделился своим мнением о ситуации с менингитом в Казахстане.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский ответил на поступающие от казахстанцев вопросы о менингите. Врач провел прямой эфир в Instagram, сообщает zakon.kz.

- Люди не до конца понимают, что это за болезнь. Говорят - «Ой»! «Ай»! Но такого конкретного диагноза – менингит, не существует. Всегда, когда произносится слово "менингит", должен возникать вопрос - какой? - объясняет врач.

Между костями черепа и головным мозгом есть несколько оболочек, которые покрывают головной мозг. Воспаление этих оболочек и называется менингитом. Воспаление может быть вызвано огромным количеством вирусов, бактерий, грибков, даже некоторые простейшие вызывают менингит.

В Казахстане идет вспышка менингококкового менингита. Менингококк - эта особая бактерия, которая вызывает опаснейшие для жизни менингиты. Кроме этого, менингококк способен вызывать особое состояние, когда менингококк из носоглотки попадает в кровь и вызывает заражение крови, это называют острый менингококковый сепсис или менингококцемия", - уточнил Комаровский.

Менингококцемия - одна из самых опасных детских инфекционных болезней. Ее опасность состоит в том, что от момента заболевания до момента смерти ребенка проходит менее суток. Даже если ребенка своевременно госпитализируют и вовремя начинают лечить в самой современной больнице с самыми современными лекарствами, никогда не бывает такого, чтобы смертность была менее 10 процентов. То есть 10 процентов, заболевших умирают всегда и это еще хорошо, как правило умирают 20 процентов при остром менинкогокковом сепсисе", - сообщил медик.

Как отметил врач, у большинства людей менингококк может мирно годами жить в носоглотке.

"Когда к человеку попадает менингококк, то с вероятностью в 100 процентов ничего с вами не произойдет. Человек будет мирно его носить в носоглотке", - говорит Комаровский.

Но человек может подхватить еще какую-нибудь болезнь или концентрация бактерий станет очень уж серьезной, а то и просто из-за сухого воздуха или прокуренного помещения иммунная система человека ослабнет. Вот тогда инфекция может попасть в кровь. Что и вызовет развитие болезни.

Но это нормально. Эпизодически, во всех странах мира приключаются вспышки менингококковой инфекции, - уверяет Комаровский, - в крупном городе, каждую неделю госпитализируют людей с таким диагнозом. В масштабах миллионного города, увеличение количества больных в два-три раза, - не уникальное явление.

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