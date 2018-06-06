Биртанов провел незапланированную проверку инфекционной больницы в Алматы

Министр здравоохранения извинился перед больными, которые несколько часов не могли попасть на осмотр в инфекционную больницу из-за огромной очереди.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов провел незапланированную проверку городской клинической инфекционной больницы им. И.С. Жекеновой в Алматы. Во время обхода глава ведомства увидел огромную очередь из пациентов, которые несколько часов ждали осмотра, передает zakon.kz.

После указаний министра в больницу срочно был вызван дополнительный медперсонал, а экстренных пациентов стали принимать вне очереди. В течение всего визита к инфекционному отделению постоянно прибывали машины скорой помощи, доставлявшие новых больных.

Елжан Биртанов пояснил журналистам, что подобные инциденты случаются в первую очередь из-за организационных проблем. В результате люди не могут получить необходимый перечень услуг и часами стоят в очередях с температурой и другими опасными симптомами. Глава Минздрава извинился перед пациентами и пообещал, что с местной властью будет проведена соответствующая работа для предотвращения подобных ситуаций впредь.

"Ситуация с менингитом стабильная, за текущие сутки у нас только двое реальных больных. Руководители управления здравоохранения города Алматы сами создают ажиотаж, они заявляют, что открыли дополнительные приёмные отделения для инфекционных больных. А по итогу видно, что местные исполнительные органы попросту не работают. Позавчера я лично звонил в местное управление, просил открыть дополнительные посты в других клиниках, но вижу только длинные очереди. Неужели управлению нужно специальное постановление правительства для работы? Нет, потому что это работа главврача, мне очень неудобно перед людьми, я как министр здравоохранения приношу извинения за эту ситуацию", – сказал министр.

На протяжении часа министр отвечал больным на вопросы и решал оперативные проблемы. За это время к больнице стянулось все руководство медучреждения и дополнительный персонал.

5 июня министр здравоохранения Елжан Биртанов встретился с руководством центральной районной больницы Талгара, в которой погибли несколько пациентов с менингитом. По словам министра, некоторые главные врачи плохо владеют ситуацией, создавшейся вокруг менингита. Он особо отметил плохую организацию в работе с пациентами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!