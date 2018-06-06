В ЮКО рассмотрели вопросы о переносе областного центра в город Туркестан

В целом, уровень инженерной инфраструктуры города высок. Эти показатели позволяют придать городу Шымкент особый статус.

Сегодня на внеочередной двадцать третьей сессии южноказахстанского областного маслихата депутатами был рассмотрен ряд важных вопросов, в числе которых предоставление городу Шымкент особого статуса, перенос областного центра в город Туркестан и изменении границ Туркестана и Кентау передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Согласно изменениям, в случае переноса областного центра, 12 сельских округов, подведомственных акимату города Туркестан будут переданы акимату города Кентау. Кроме того, учитываются расположение всех социальных, административных объектов и инфраструктуры, включая обеспечение населения питьевой водой, газом, автомобильными дорогами, линиями связи, поливной водой и землей.

В работе сессии принял участие аким области Ж.Туймебаев, который сердечно поздравил общественность с тем, что Шымкент достиг миллионной отметки.

«Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда уделяет особое внимание Южному региону. Первые шаги в истории независимого Казахстана, направленные на придание городу особого статуса взяли свое начало в 2014 году. И вот мы достигли этой цели. Шымкент стал одним из трех городов с населением в один миллион человек. Сегодня вместе с вами мы находимся на пороге исторического момента, рассматриваем вопрос о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения и вопрос переноса областного центра. С большой радостью хочу отметить, что выбор священного Туркестана — это исторический момент не только для нашего народа, но и для всего тюркского мира. Об этом свидетельствуют совместные обсуждения и публичные дискуссии с населением, в ходе внесения изменений границ Туркестана и Кентау», - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Отметим, что специальная рабочая группа, созданная при Правительстве, тщательно проанализировало экономическую эффективность при рассмотрении данных вопросов, в том числе влияние на социально-экономическое развитие Шымкента, Туркестана, Кентау и в целом всей области.

В соответствии с вышеупомянутым предложением народные избранники подписали постановление акимата области и решение маслихата по некоторым вопросам административно-территориального деления Южно-Казахстанской области.

В целом, уровень инженерной инфраструктуры города высок. Эти показатели позволяют придать городу Шымкент особый статус.

«Туркестан - это священное место, которое сохранило и благословило казахскую землю. Очевидно, что эта инициатива, станет ярким проявлением духовного возрождения. Считаю, что Туркестан в сфере туризма будет конкурировать с такими городами, как Самарканд, Бухара, Хива и другими тюркскими городами мира, а в качестве столицы тюркского мира и областного центра повысит имидж Казахстана на мировой арене», - резюмировал Ж.Туймебаев.

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