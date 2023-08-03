У города Туркестана появится особый статус

Министерство нацэкономики разработало проект закона "Об особом статусе города Туркестан", сообщает Zakon.kz.

Проект закона устанавливает, что Туркестан является административным центром Туркестанской области, имеющим особый статус духовного и исторического центра Республики Казахстан.

Целями законопроекта являются:

регулирование общественных отношений в области функционирования города Туркестан как духовной и исторической столицы РК;

создание правовых и организационных условий и механизмов для формирования и функционирования города Туркестан;

поддержка культурного и религиозного наследия, сохранение и охрана священных мест и достопримечательностей;

улучшение координации и взаимодействия между центральными и местными исполнительными органами в части развития города Туркестан.

Принципами закона являются:

признание общегосударственной значимости города Туркестан как духовного и исторического центра РК; приоритет сохранения объектов историко-культурного наследия города Туркестан; создание условий для развития туризма как одного из основных драйверов экономики города Туркестан.

В рамках закона будут регламентированы полномочия органов государственной власти по:



определению основных направлений политики по развитию города Туркестан как духовной и исторической столицы государства;

сохранению исторического облика города и объектов историко-культурного наследия;

предоставлению государственной поддержки для развития города Туркестан и проектов, реализуемых в масштабах всего государства или отдельных административно-территориальных единиц.

Законопроект предусматривает расширение полномочий местных органов власти в сфере развития города Туркестан, что позволит им принимать активное участие в определении видения и основных направлений развития города Туркестан и совместно решать вопросы и задачи местного значения на территории города.

Предметом регулирования законопроекта являются отношения, связанные с созданием правовых и организационных условий и механизмов для формирования и функционирования города Туркестан как духовной и исторической столицы государства.

В частности, документ устанавливает полномочия акиматов и маслихатов Туркестанской области и города Туркестан, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, определяет инфраструктуру города.

Проект закона разработан в рамках реализации поручения главы государства, данного в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область 27 сентября 2022 года.



Также указывается, что по итогам неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, проведенного в апреле 2021 года, принято решение о признании города Туркестан – духовной столицей тюркского мира.

"В связи с чем, на сегодняшний день для создания условий развития города Туркестан как духовной и исторической столицы необходимо решать вопросы по сохранению исторического облика города и объектов историко-культурного наследия, поддержанию и сохранению религиозных и культурных традиций, доступности культурных и туристических объектов, развитию коммунальной, транспортной, технологической инфраструктуры и систем предоставления услуг", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, для решения этих вопросов и создания эффективной институциональной среды для развития города Туркестан необходимо принятие законопроекта, который позволит выработать и проводить единую политику развития города за счет четкого разделения функций между центральными и местными представительными и исполнительными органами, упорядочения архитектурного, градостроительного и строительного планирования, укрепление законодательной базы предоставления государственной поддержки для развития города.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 августа.