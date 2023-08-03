Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

У города Туркестана появится особый статус

Разработан законопроект об особом статусе города Туркестана Фото: primerminister.kz
Министерство нацэкономики разработало проект закона "Об особом статусе города Туркестан", сообщает Zakon.kz.

Проект закона устанавливает, что Туркестан является административным центром Туркестанской области, имеющим особый статус духовного и исторического центра Республики Казахстан.

Целями законопроекта являются:

  • регулирование общественных отношений в области функционирования города Туркестан как духовной и исторической столицы РК;
  • создание правовых и организационных условий и механизмов для формирования и функционирования города Туркестан;
  • поддержка культурного и религиозного наследия, сохранение и охрана священных мест и достопримечательностей;
  • улучшение координации и взаимодействия между центральными и местными исполнительными органами в части развития города Туркестан.

Принципами закона являются:

  1. признание общегосударственной значимости города Туркестан как духовного и исторического центра РК;
  2. приоритет сохранения объектов историко-культурного наследия города Туркестан;
  3. создание условий для развития туризма как одного из основных драйверов экономики города Туркестан.

В рамках закона будут регламентированы полномочия органов государственной власти по:

  • определению основных направлений политики по развитию города Туркестан как духовной и исторической столицы государства;
  • сохранению исторического облика города и объектов историко-культурного наследия;
  • предоставлению государственной поддержки для развития города Туркестан и проектов, реализуемых в масштабах всего государства или отдельных административно-территориальных единиц.

Законопроект предусматривает расширение полномочий местных органов власти в сфере развития города Туркестан, что позволит им принимать активное участие в определении видения и основных направлений развития города Туркестан и совместно решать вопросы и задачи местного значения на территории города.

Предметом регулирования законопроекта являются отношения, связанные с созданием правовых и организационных условий и механизмов для формирования и функционирования города Туркестан как духовной и исторической столицы государства.

В частности, документ устанавливает полномочия акиматов и маслихатов Туркестанской области и города Туркестан, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, определяет инфраструктуру города.

Проект закона разработан в рамках реализации поручения главы государства, данного в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область 27 сентября 2022 года.

Также указывается, что по итогам неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, проведенного в апреле 2021 года, принято решение о признании города Туркестан – духовной столицей тюркского мира.

"В связи с чем, на сегодняшний день для создания условий развития города Туркестан как духовной и исторической столицы необходимо решать вопросы по сохранению исторического облика города и объектов историко-культурного наследия, поддержанию и сохранению религиозных и культурных традиций, доступности культурных и туристических объектов, развитию коммунальной, транспортной, технологической инфраструктуры и систем предоставления услуг", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, для решения этих вопросов и создания эффективной институциональной среды для развития города Туркестан необходимо принятие законопроекта, который позволит выработать и проводить единую политику развития города за счет четкого разделения функций между центральными и местными представительными и исполнительными органами, упорядочения архитектурного, градостроительного и строительного планирования, укрепление законодательной базы предоставления государственной поддержки для развития города.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 августа.

Читайте также

Что запрещено провозить в самолете

Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие

Лариса Черненко
Открытые НПА Законодательство Казахстан Туркестан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления