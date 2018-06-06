АО «Казахтелеком» извещает своих акционеров об итогах годового Общего собрания акционеров

По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2017 год»

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2017 год согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №2 повестки дня собрания «О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2017 год»

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 24, подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2017 год:

71,2% от консолидированного чистого дохода, составляющего 24,717,821,000 (двадцать четыре миллиарда семьсот семнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года;

оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2017 года по простым акциям в размере 1,595 (одна тысяча пятьсот девяносто пять) тенге 79 (семьдесят девять) тиын на 1 простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2017 года - следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года в течение одного месяца.

5. Утвердить порядок выплаты - единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе16 - деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №3 повестки дня собрания «Об избрании состава Совета директоров АО «Казахтелеком»

В соответствии c подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Казахтелеком».

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества следующих лиц:

1) Байдаулетов Нуржан Талипович - представитель интересов акционера Общества - АО «Самрук-Қазына»;

2) Саудабаев Серик Болатович - представитель интересов акционера Общества - АО «Самрук-Қазына»;

3) Есекеев Куанышбек Бакытбекович - Председатель Правления АО «Казахтелеком»;

4) Кусаинов Ерулан Айташович - представитель интересов акционера Общества - компании Sobrio Limited;

5) Прихожан Дмитрий Анатольевич - представитель интересов акционера Общества - компании Sobrio Limited;

6) Буянов Алексей Николаевич - в качестве независимого директора;

7) Гарретт Мартин Джонстон - в качестве независимого директора;

8) Заика Дмитрий Александрович - в качестве независимого директора;

9) Найзабеков Тимур Курмангазиевич - в качестве независимого директора.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Это связано с тем, что поскольку на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат, то в данном случае кумулятивное голосование не применяется.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Примечание: из прежнего состава в новый не перешел Адильбек Сарсенов, которого сменил Ерулан КусаиновЮ а также новый член совета Тимур Найзабеков.