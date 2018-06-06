Главврача уволить, клинику закрыть - Биртанов об инфекционной больнице в Каскелене

Эту больницу надо закрывать, это очевидно - министр.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов 6 июня рано утром посетил Каскеленскую городскую инфекционную больницу, где скончалась от менингококковой инфекции 19-летняя девушка, госпитализированная туда из Талгара. По итогам посещения министр здравоохранения поручил закрыть больницу, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время визита в инфекционную больницу Биртанов указал на то, что, несмотря на приказ министерства о госпитализации экстренных больных в ближайшее медучреждение, практически всех инфекционных больных продолжают везти из районов в эту больницу.

"В районах нет инфекционистов?" - поинтересовался министр у руководителя Управления здравоохранения Алматинской области Бауыржана Ыскак. На что получил ответ, что специалисты-инфекционисты есть во всех районах.

"А для чего сюда тогда вы привозите...? ...Не в экстренном порядке вы со всей области, из нескольких регионов сюда везете больных... ...Я прошу вас представить мне копию приказа о порядке госпитализации. Мы сегодня же его рассмотрим на предмет того, насколько он соответствует, а точнее, не соответствует стандартам приказа Министерства здравоохранения... ...Половины требуемых базовых специалистов для дифференциальной диагностики у вас здесь нет...", - сказал Биртанов.

На сегодняшний день в Каскеленской инфекционной больнице с подозрением на менингит лежат 6 человек, анализы на подтверждение готовятся. Министр ознакомился с историей болезни каждого.

После посещения одного из отделений больницы Биртанов распорядился сменить руководство этой клиники. Министр застал троих маленьких пациентов, лежащих с мамами в коридоре. Причем мама одного из них вынуждена была провести ночь на панцирной кровати без матраца и белья. По ее словам, они 45 минут ждали приезда скорой и в итоге сами поехали в больницу, так как у ребенка начались судороги.

"Поменяйте руководство клиники и наведите порядок. Невозможно на это смотреть... ...Кто у вас главный врач? Не нужен такой главный врач района, который не может... ...Я понимаю, что у вас сложная ситуация. Но в конце концов элементарные условия, санитарные нормы вы должны соблюдать в первую очередь. Информируйте, закрывайте. Почему вы в нарушение санитарных норм позволяете работать? Почему не закрываете объект?" - возмутился министр главе областного Управления здравоохранения.

Следующей Биртанов посетил Карасайскую центральную районную больницу. Сюда также обращаются люди с подозрением на менингит, часть из них направляют в инфекционную больницу.

"Я думаю, что вполне можно здесь больных осматривать. Здесь у вас есть все необходимые условия в отличие от той больницы, где мы сейчас были", - отметил министр.

По итогам посещения двух медучреждений Биртанов поручил закрыть Каскеленскую городскую инфекционную больницу и организовать стационар для инфекционных больных в центральной районной больнице.

"Интегрируйте ту больницу, ликвидируйте ее как юридическое лицо. Пусть она подотчетной будет этой больнице, как положено по нормативам. И акиматом рассмотрите вопрос. Если надо, мы поддержим, пристройку заложите для инфекционных больных. Но эту больницу (прим.: инфекционную) надо закрывать, это очевидно", - заключил министр.

Также Биртанов посетил 7 ГКБ Алматы. Здесь министр напомнил персоналу больницы о том, что медпомощь при критических состояниях должна оказываться людям независимо от прописки.

"Мы со своей стороны сейчас обеспечим переток средств, если областные пациенты уходят сюда, понятно, что эти деньги должны прийти сюда, поскольку они несут расходы. Финансировать больницы, которые мы сейчас видели, если они не работают, если пациенты им не доверяют, мы не будем...", - сказал Елжан Биртанов.

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