В РК введен временный запрет на вылов рыбы в водоемах и реках

Также введен запрет на повсеместный отлов раков с 1 апреля по 15 июня.

Приказом председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 14 мая 2018 года внесены изменения по введению ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования, передает Zakon.kz.

Так, в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных введен запрет на рыболовство в следующих местах и сроки:

- на реке Сырдарья от линии Восточный сброс (устье реки Куркелес) до государственной границы с Республикой Узбекистан и на участках основных нерестилищ (Восточный сброс, устье рек Куркелес, Утурлы, залив Корейский) водохранилище Шардара - с 1 апреля по 30 июня;

- на акватории водохранилища Шардара - с 10 апреля по 20 мая;

- на водоемах в пределах Южно-Казахстанской области и на реке Сырдария от водохранилища Шардара до административной границы с Кызылординской областью - с 15 апреля по 31 мая;

- на реке Сырдария от устья до административной границы с Южно-Казахстанской областью - с 1 апреля по 30 мая;

- на акватории Малого Аральского моря - с 1 мая по 10 июня;

- на водоемах в пределах Кызылординской области - с 20 апреля по 10 июня;

- на заливах Сарышыганак и Бутакова, а также протоках, соединяющих эти заливы - с распалением льда до 10 июня.

При этом отмечается, что в целях предотвращения гибели рыбы рыболовство допускается в нижнем бьефе Кокаральской плотины, в протоке соединяющей Малое Аральское море с Большим Аральским морем.

На реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балкаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также вглубь и по обе стороны озера Балкаш в радиусе 5 км от устьев этих рек запрет введен с 15 апреля по 1 июня.

Также введен запрет на повсеместный отлов раков с 1 апреля по 15 июня.

Вместе с тем установлены места и сроки пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, их частей и дериватов:

- на реке Сырдарья от линии Восточный сброс (устье реки Куркелес) до государственной границы с Республикой Узбекистан и Шардаринском водохранилище на участках Восточный сброс, устье рек Куркелес, Утурлы, залив Корейский - с 1 июля по 31 марта;

- на акватории водохранилища Шардара - с 21 мая по 9 апреля;

- на водоемах в пределах Южно-Казахстанской области и реке Сырдария от Шардаринского водохранилища до административной границы с Кызылординской областью - с 1 июня по 14 апреля;

- на реке Сырдария от устья до административной границы с Южно-Казахстанской областью - с 31 мая по 31 марта;

- на акватории Малого Аральского моря - с 11 июня по 30 апреля;

- на водоемах в пределах Кызылординской области - с 11 июня по 19 апреля;

- на Большом Аральском море, включая залив Тущебас, Чернышева, в пределах территории Республики Казахстан до государственной границы с Республикой Узбекистан для сбора и заготовки цист артемии - с 1 августа по 31 марта;

- на заливах Сарышыганак и Бутакова, а также протоках, соединяющих эти заливы - с 11 июня до распалением льда.

подпункт 2) пункта 2 изложен в следующей редакции:

- на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балкаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также вглубь и по обе стороны озера Балкаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - с 2 июня по 14 апреля.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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