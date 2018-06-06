Сыну экс-замакима Уральска грозит до 10 лет тюрьмы

Подсудимые с предъявленными обвинениями не согласны.

В Уральске начинается судебный процесс над группой лиц. Среди подсудимых – сын Владимира Дремасова, бывшего замакима города. Судебный процесс начался с того, что прокурор заявил отвод судье, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю"

Уголовное дело в отношении Игоря Дремасова и еще двоих подсудимых поступило в уральский городской суд. И.Дремасова, А.Емельянова и Д.Зайкина обвиняют по статье 188 части 4 пункта 3 «Кража, совершенная в особо крупном размере». По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как следует из материалов, опубликованных в судебном кабинете сайта Верховного суда, из троих подсудимых только один – А.Емельянов – находится под арестом. И.Дремасов и Д.Зайкин находятся на свободе, но с них взято обязательство о явке. Арестованный А.Емельянов, помимо кражи в особо крупном размере, обвиняется по статье 419 ч.3 «Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершенный из корыстных побуждений».

Сами подсудимые с предъявленными обвинениями не согласны. Информация об этом также содержится в материалах суда.

Это судебное разбирательство началось с интриги – прокурор, представляющий гособвинение на этом процессе, заявил отвод судье Б.Мамбетову. Поводом для отвода судье послужило то, что в 2010 году этот же судья признал подсудимого А.Емельянова виновным в вербовке людей в террористическую группу. Но позже этот приговор был отменен, а сам А.Емельянов был оправдан Верховным судом РК. По мнению гособвинителя, судья Б.Мамбетов мог быть косвенно заинтересован в исходе нынешнего дела. Данное ходатайство гособвинителя было удовлетворено, и судью заменили.

Игорь Дремасов уже попадал в поле зрения правосудия. В частности, в 2016 году по иску Департамента госдоходов он был признан виновным в том, что несколько лет не платил налог за владение представительским автомобилем Mercedes Benz S500. Суд постановил взыскать с Игоря Дремасова 600 тысяч тенге.

Отец подсудимого Владимир Дремасов также попадал в поле зрения общественности, когда занимал должность замакима города Уральск. В частности, в 2012 году прокуратура обвинила Владимира Дремасова в том, что он незаконно перечислил деньги подрядчику за незавершенный строительный объект. А в 2009 году Владимира Дремасова обвинили в том, что, являясь начальником казенного предприятия «Гордорстрой», он передал в аренду частной компании автогрейдер, а позже дал указание бухгалтеру казенного предприятия арендовать этот же автогрейдер у частника. По мнению прокуратуры, действия Владимира Дремасова причинили ущерб государству на сумму 15 млн тенге.

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