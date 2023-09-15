Сыну Джо Байдена грозит до 25 лет тюрьмы

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения, по которым ему грозит до 25 лет тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

"Максимальное наказание: десять лет тюремного заключения, штраф 250 тыс. долларов. 5 лет судебного заключения, штраф 250 тыс. долларов (…) 10 лет судебного заключения, штраф 250 тыс. долларов", – говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что жюри присяжных судебного округа в штате Делавэр согласовало обвинение по 3 пункта: 2 из них связаны с тем, что Хантер Байден представил ложные сведения для покупки пистолета "Кольт", отрицая употребление наркотиков, а третье – с хранением оружия в период употребления.

По версии гособвинителей, сын хозяина Белого дома совершал преступления в октябре 2018 года. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит штраф в размере 750 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что сын Джо Байдена получал деньги от казахстанских и российских олигархов.