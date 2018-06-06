Назарбаев: Впервые в истории казахи получили возможность построить свою столицу 

Международные резервы Казахстана превысили 90 млрд долларов.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев завершил 31-пленарное заседание Совета иностранных инвесторов в Астане, сообщает Bnews.kz.

"Сегодня все мы являемся участниками стремительных глобальных перемен и трудностей. Здесь включается и войны, и терроризм, и экстремизм, санкционные противостояние государств и, к сожалению, отсутствие согласия между великими державами, которые могли бы держать мир в более спокойном состоянии. Поэтому нам эти трудности надо преодолевать. Они, безусловно, задевают и Казахстан. Чтобы сделать это, я год назад поставил задачу по третьей модернизации нашей страны. Необходимая основа для этого в стране создана. Обеспечивается макроэкономическая стабильность, улучшается бизнес", - сказал Президент.

Как отметил глава государства, международные резервы Казахстана превысили 90 млрд долларов. Это, в свою очередь, является основой для создания второй экономики, решения инфраструктурных проблем и улучшения социального самочувствия нашего народа.

Нурсултан Назарбаев упомянул, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business за последние десять лет Казахстан поднялся с 64-го до 36-го места.

"За короткое время мы построили нашу новую столицу, впервые в истории казахи выбрали место и возможность строить свою столицу. Этот город сегодня восхищает всех наших гостей, и казахстанцы сильно гордятся. Он вырос на ваших глазах, на пустом месте в широкой степи. В этом году будем отмечать 20 лет. Прекрасный миллионный город появился в стране, который является тоже точкой роста экономики", - подытожил Назарбаев.

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