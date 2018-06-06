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Назарбаев совершит визит в Китай

Ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.

Фото : Total.kz6 июня 2018, 14:46

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на этой недели совершит визит в Китай, сообщает МИА «Казинформ»

"В рамках государственного визита Нурсултан Назарбаев проведет переговоры с высшим руководством КНР, по итогам которых ожидается подписание ряда важных двусторонних документов", - рассказал пресс-секретарь Президента Казахстана Айдос Укибай.

По завершении государственного визита Президент Казахстана примет участие в работе Саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в китайском городе Циндао.


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