Назарбаев совершит визит в Китай
Ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.
Фото : Total.kz6 июня 2018, 14:46
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на этой недели совершит визит в Китай, сообщает МИА «Казинформ»
"В рамках государственного визита Нурсултан Назарбаев проведет переговоры с высшим руководством КНР, по итогам которых ожидается подписание ряда важных двусторонних документов", - рассказал пресс-секретарь Президента Казахстана Айдос Укибай.
По завершении государственного визита Президент Казахстана примет участие в работе Саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в китайском городе Циндао.
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