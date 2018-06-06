Заброшенные корабли Арала могут "поднять" туризм

Они привезли туда все эти корабли, выложили в песках в ряд, и туда приезжает очень много туристов из разных стран, чтобы посмотреть. И приезжают они в Узбекистан, а не Казахстан и это печально - QazaqGeography.

Главными туристическими объектами Северного Арала могут стать заброшенные в песках корабли. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал менеджер отдела международных и научных проектов QazaqGeography Нуржан Алгашов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, Аральский регион имеет высокий туристский потенциал. И заброшенные корабли в песках некогда существовавшего Аральского моря, могли бы стать одними из самых знаковых объектов для зарубежных и казахстанских туристов.

"Но, к сожалению, во время нашего визита мы наблюдали, как эти корабли просто-напросто спиливают на металлолом. То есть фактически таких кораблей, которые остались бы в песках, которые привлекали бы десятки и тысячи туристов, осталось совсем мало. Поэтому мы призываем все государственные органы и заинтересованных лиц консервировать эти объекты, включить в список охраняемых государством и сохранить хотя бы то, что осталось", - сказал Алгашов.

В пример он привел Узбекистан и бывший портовый город Муйнак, куда были свезены все оставшиеся корабли Южного Арала.

"Они привезли туда все эти корабли, выложили в песках в ряд, и туда приезжает очень много туристов из разных стран, чтобы посмотреть. И приезжают они в Узбекистан, а не Казахстан, и это печально. Мы заинтересованы, чтобы все госорганы взяли эту проблему на контроль и сохранили те корабли, которые остались", - продолжил он.

Он также рассказал историю корабля, который в прошлом году ученые назвали "99", и который в этом году был разобран на их глазах.

"Это был очень хорошо сохранившийся корабль, его при нас уже распиливали на металлолом", - заключил он.

Алгашов добавил, что для развития туризма одного восстанавливаемого моря недостаточно. Должны быть и другие локация и места для туристов. И вот как раз корабли могли бы разнообразить туристическую повестку дня.

Татьяна Ковалева, Астана

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