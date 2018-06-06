В казахстанского боксера Жанкоша Турарова стреляли в ходе потасовки

Ведется расследование произошедшего.

В соцсетях распространяют видео с конфликтом между группами мужчин, в ходе которого был применен пистолет, передает Zakon.kz.

"В одном из заведений Алматы произошло нападение на казахстанского боксера Жанкоша Турарова. Неизвестные сначала устроили словесную перепалку со спортсменом, затем начали стрелять из пистолета", - сказано в описании к видеоролику.

Как пояснили в пресс-службе ДВД Алматы, инцидент произошел 25 мая текущего года в Алмалинском районе города.

"В результате конфликта с применением травматического оружия, возникшего между группой мужчин, никто не пострадал. Вместе с тем, досудебное расследование по данному факту проводится по ст. 293 ч.3 УК РК. Расследование продолжается", - отметили в полиции.

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