С казахстанского боксера Жанкоша Турарова сняли обвинения в изнасиловании

Фото: Instagram/zhankoshturarov

В Департаменте полиции Алматы Zakon.kz 29 октября сообщили, что уголовное дело в отношении обвиненного в изнасиловании чемпиона мира по боксу Жанкоша Турарова прекращено.

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