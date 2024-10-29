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С казахстанского боксера Жанкоша Турарова сняли обвинения в изнасиловании

С казахстанского боксера Жанкоша Турарова сняли обвинения в изнасиловании, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 20:45 Фото: Instagram/zhankoshturarov
В Департаменте полиции Алматы Zakon.kz 29 октября сообщили, что уголовное дело в отношении обвиненного в изнасиловании чемпиона мира по боксу Жанкоша Турарова прекращено.

Управление полиции Ауэзовского района в отношении боксера расследовало уголовное дело по ст. 120 ч. 1 УК РК. 

"В рамках производства проведена судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы, по результатам которых факт изнасилования не подтверждается. 20 октября 2024 года принято окончательное решение о прекращении досудебного расследования на основании ст. 35 ч. 1 п. 2 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан", – рассказали в полиции.  

Отмечается, что с принятым решением прокуратура Ауэзовского района согласилась. 

21 августа 2024 года в соцсетях появилась информация о том, что боксера Жанкоша Турарова женщина обвинила в изнасиловании. В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что заведено уголовное дело и назначена экспертиза. Сам Жанкош Тураров позже заявил, что обвинения являются ложными

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