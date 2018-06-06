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Назначен вице-министр финансов РК

Им стал Руслан Енсебаев.

Фото : primeminister.kz6 июня 2018, 16:45

Постановлением Правительства РК Енсебаев Руслан Сатбекович назначен на должность вице-министра финансов, сообщает Zakon.kz.

Руслан Енсебаев родился в 1981 году в поселке Степняк Акмолинской области.

В 2005 году окончил Институт Управления, в 2013 г. — Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, 2016 г. — Международный университет информационных технологий.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом РГП «Центр информатизации финансовых систем».

Занимал руководящие должности в АО «Национальные Информационные Технологии», АО «Казахтелеком», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

С июня 2017 года занимал должность председателя правления АО «НИХ «Зерде».
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