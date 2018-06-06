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С Байконура стартовала ракета-носитель с международным экипажем на борту

Космический корабль должен доставить на Международную космическую станцию экипаж для очередной длительной экспедиции.

Фото : Риа Новости6 июня 2018, 17:44

6 июня 2018 года в 17.12 по времени Астаны с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-09», передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Запуск был осуществлен с «Гагаринского старта» (площадка № 1) космодрома «Байконур» и прошел в штатном режиме.

Космический корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж (МКС-56/57) для очередной длительной экспедиции.

В состав основного экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев (командир ТПК - РФ), астронавт «ЕКА» Александр Герст (бортинженер - ФРГ) и астронавт «NASA» Серина Ауньен-Чэнселлор (бортинженер - США).

Старт ТПК «Союз МС-09» запланирован в соответствии с Программой полета МКС, планируемая продолжительность полета составляет187 суток.

В задачи экспедиции входят работа с грузовыми кораблями, выполнение работ по внекорабельной деятельности (выход в «открытый» космос), обслуживание бортовых систем МКС, проведение бортовых фото- и видеосъемок, а также выполнение программы научно-прикладных исследований (55 научных экспериментов).

Казахстанскими и российскими специалистами предпринимаются меры безопасности при запусках ракет-носителей. Задействована необходимая авиация для послепускового облета района падения ступени ракеты-носителя.


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