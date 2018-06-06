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80-летняя женщина умерла в дачном автобусе в Уральске

К приезду врачей женщина уже была мертва.

Фото : Рауль Упоров6 июня 2018, 20:14

В Уральске в 46-м автобусе скончалась пожилая женщина. Причину смерти ни медики, ни полиция не сообщают, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Уральская неделя».

Около 11 утра в автобусе дачного маршрута умерла 80-летняя женщина.

— На место выехала «скорая помощь», но к приезду медиков женщина была уже мертва, — рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Автобус стоит по улице Московская, недалеко от пересечения с улицей С.Датова. Территория у маршрутного «ПАЗика» огорожена лентой, на месте работают полицейские.

— Мы проезжали мимо, у автобуса стояло человек 20 полицейских и несколько полицейских машин, — рассказала очевидец Татьяна. — На земле у автобуса сидела девушка, она сильно плакала.

Полицейские от комментариев отказались. В пресс-службе ДВД области также не дали никакой информации.


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