Глава АДГСПК пообещал 240 тысяч тенге за информацию о взяточниках

Об этом Алик Шпекбаев заявил на своей странице.

Председатель АДГ СПК РК Алик Шпекбаев заявил на своей странице Facebook, что в Казахстане назначено вознаграждение в 240 тысяч тенге за информацию о взяточниках, передает Zakon.kz.

«Гражданская сознательность – не пустые слова. Убежден, что победа над коррупцией в стране возможна, когда эта победа будет одержана в голове каждого казахстанца. Когда каждый из нас скажет, что в настоящем и будущем ей нет и не может быть места. Ну и самое главное, когда каждый начнет действовать здесь и сейчас.

Друзья, если вы видите, как на ваших глазах совершаются коррупционные правонарушения, т.е. вымогаются или предлагаются взятки, планируются хищения бюджетных средств, происходят злоупотребления должностными полномочиями, незамедлительно обращайтесь в Агентство.

Номер нашего call-центра 1424. Работает круглосуточно.

Моя личная почта alik.shpekbaev@gmail.com.

Я гарантирую, что ни одно обращение не останется без рассмотрения. Гражданам, поделившимся информацией, гарантируется конфиденциальность и правовая защита.

В случае подтверждения информации и обвинительного приговора в суде, заявитель сможет получить до 240 тысяч тенге».

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