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В Гватемале жертвами извержения вулкана стали почти сто человек

Ранее сообщалось о 82 жертвах стихии.

Фото : AP Photo / Santiago Billy7 июня 2018, 08:56

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 99 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 82 жертвах стихии.

"Генеральный директор Национального института судебной медицины Гватемалы (НИСМ) представляет новые данные по результатам работ, проведенных сотрудниками НИСМ в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей вследствие извержения вулкана Фуэго. Следующие данные актуальны на момент 16.45 6 июня (1.45 мск 7 июня — ред.)", — говорится в Twitter-аккаунте организации, там же приводится новая цифра по погибшим — 99.

Глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс ранее сообщил, что пропавшими без вести числятся 192 человека.


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