Спасатели назвали самые опасные пляжи Усть-Каменогорска

На каждом из этих участков наблюдается либо сильное течение, либо ямы на дне с водоворотами, либо обрывы глубиной до четырех метров.

Восемь опасных несанкционированных пляжей назвали спасатели Усть-Каменогорска, передает Zakon.kz со ссылкой на городское Управление по ЧС.

С наступлением жаркой погоды в Усть-Каменогорске резко возросло количество происшествий на водоемах. Люди купаются в несанкционированных местах, где нередко происходят несчастные случаи.

«Проведенный нами многолетний анализ показал, что люди все чаще идут в воду без какого-либо страха, подвергая свою жизнь опасности. Основными причинами трагедий на воде по-прежнему являются купание в несанкционированных местах, купание в нетрезвом виде и оставление детей без присмотра», - сообщил начальник отделения ГО УЧС Усть-Каменогорска.

В ходе рейдовых мероприятий, спасатели выявили 8 самых опасных мест мест несанкционированного купания:

1. район дачных обществ «Колос», «Урал»;

2. водоем на острове в районе ВКГТУ имени Д. Серикбаева;

3. берег р. Иртыш в районе Левого берега;

4. водоем в районе Объездного шоссе;

5. водоем поселка Лесхоз;

6. район Усть-Каменогорской ГЭС;

7. остров в районе улицы Карбышева;

8. водоем в районе поселка Согра.

По сообщению УЧС Усть-Каменогорска на каждом из этих участков наблюдается либо сильное течение, либо ямы на дне с водоворотами, обрывы глубиной до четырех метров. Кроме того, купание в таких несанкционированных местах опасно тем, что помимо быстрого течения, в реке могут быть камни, металлическая арматура, и другие предметы, которые могут стать причиной гибели человека.

Еще одна причина, из-за которой тонут люди – несоблюдение правил безопасного поведения на воде. Статистика показывает, что в основном утонувшие не рассчитали собственных сил, пренебрегали мерами безопасности на воде, купаясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в ведомстве, объезды спасателями «диких» пляжей будут продолжены в течение всего купального сезона. Специалисты службы ЧС разъясняют отдыхающим правила поведения на воде, а также опасности купания в неположенных местах.

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