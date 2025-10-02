#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.15
643.88
6.71
Происшествия

Инцидент с коровой в Актюбинской области разрешили спасатели

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 18:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актюбинской области, в селе Караулкелды Байганинского района, произошел чрезвычайный случай. На территории строящегося жилого дома корова упала в яму глубиной около четырех метров, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия прибыли спасатели ДЧС и приступили к аварийно-спасательным работам. К операции была привлечена спецтехника, предоставленная местными исполнительными органами.


"Благодаря профессионализму и слаженным действиям спасателей животное удалось благополучно поднять на поверхность". Пресс-служба МЧС РК

Ранее спасатели помогли трехлетнему малышу в безвыходной ситуации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Таинственная болезнь убивает птицу в СКО и Павлодарской области: диагноз до сих пор не установлен
18:14, Сегодня
Таинственная болезнь убивает птицу в СКО и Павлодарской области: диагноз до сих пор не установлен
"Погода плохая – доплата больше": известный журналист записал эмоциональное видео про FlyArystan
17:54, Сегодня
"Погода плохая – доплата больше": известный журналист записал эмоциональное видео про FlyArystan
История на коврах: жительница Шымкента превратила свой двор в музей казахской культуры
17:42, Сегодня
История на коврах: жительница Шымкента превратила свой двор в музей казахской культуры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: