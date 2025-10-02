Инцидент с коровой в Актюбинской области разрешили спасатели
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актюбинской области, в селе Караулкелды Байганинского района, произошел чрезвычайный случай. На территории строящегося жилого дома корова упала в яму глубиной около четырех метров, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия прибыли спасатели ДЧС и приступили к аварийно-спасательным работам. К операции была привлечена спецтехника, предоставленная местными исполнительными органами.
"Благодаря профессионализму и слаженным действиям спасателей животное удалось благополучно поднять на поверхность". Пресс-служба МЧС РК
Ранее спасатели помогли трехлетнему малышу в безвыходной ситуации.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript