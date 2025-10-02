Инцидент с коровой в Актюбинской области разрешили спасатели

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Актюбинской области, в селе Караулкелды Байганинского района, произошел чрезвычайный случай. На территории строящегося жилого дома корова упала в яму глубиной около четырех метров, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия прибыли спасатели ДЧС и приступили к аварийно-спасательным работам. К операции была привлечена спецтехника, предоставленная местными исполнительными органами.

"Благодаря профессионализму и слаженным действиям спасателей животное удалось благополучно поднять на поверхность". Пресс-служба МЧС РК Ранее спасатели помогли трехлетнему малышу в безвыходной ситуации.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: