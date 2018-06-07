Казахстан впервые избран в Комитет нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

За кандидатуру Казахстана проголосовали 98 государств из 156 принявших участие в сессии.

Казахстанские специалисты в течение четырех лет будут принимать участие в работе Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Выборы в данный престижный орган ЮНЕСКО состоялись в рамках 7-й сессии Генеральной ассамблеи государств-сторон Конвенции об охране нематериального культурного наследия (НКН), которая прошла в Париже 4-6 июня 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«За кандидатуру Казахстана проголосовали 98 государств из 156 принявших участие в сессии. Многие делегаты, поддержавшие нашу страну, особо отметили профессионализм экспертов Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, работающих над популяризацией богатых традиций и культуры казахского народа, а также высокий международный авторитет нашего государства», - говорится в сообщении.

По итогам голосования постоянное представительство Казахстана при ЮНЕСКО поблагодарило участников Генассамблеи за большое доверие и подчеркнуло, что работа по продвижению в современном мире культурного наследия нашей страны является важной частью стратегии Президента Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру». В то же время работа казахстанских специалистов в Комитете по охране НКН позволит ещё более укрепить наш экспертный потенциал в данной сфере и внести свой содержательный вклад в совершенствование теории и практики сохранения культурного наследия по всей планете.

Как поясняется, понятие НКН охватывает устные традиции и формы выражения культуры, исполнительские искусства, обряды и празднества, знания и обычаи о природе и вселенной, навыки, связанные с традиционными ремёслами, а их охрана предусматривает меры по обеспечению его жизнеспособности, включая выявление, возрождение, документирование, исследований, популяризацию и создание условий для его передачи следующим поколениям. Конвенция об охране НКН была принята в 2003 году и до настоящего времени ратифицирована 178 государствами мира. Её задачи реализуются Комитетом по охране НКН, который состоит из 24 государств и на своих регулярных заседаниях координирует международные и национальные усилия в данной области.

Одним из ключевых инструментов Конвенции является Репрезентативный список НКН.

«На сегодня усилиями экспертов Национального комитета по охране НКН, действующего при Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, в него вошли 8 казахстанских заявок, в том числе искусство исполнения кюя на домбре, национальная борьба «казакша курес», игра в асыки, а также многосторонние заявки – айтыс / айтыш и навыки сборки юрты (обе - совместно с Кыргызстаном), традиции празднования Наурыза, охота с ловчими птицами и изготовление тонкого хлеба (катырма / лаваш / юпка / юфка). Пять других заявок ожидают своего рассмотрения», - отметили в МИДе.

Проводимая на постоянной основе работа на данном направлении способствует ещё большей узнаваемости нашей стран через её самобытную культуру и привлечению зарубежных туристов.

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